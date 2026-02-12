Engavetamento com 9 veículos em Iconha

Um grave acidente ocorreu na BR 101, no trecho do K5 do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, por volta das 17h desta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um engavetamento envolveu nove veículos — sete carros de passeio e duas carretas.

A PRF informou ainda que uma pessoa ficou em estado grave. Equipes de resgate que atuaram na ocorrência socorreram a vítima.

Até o momento, as autoridades não confirmaram o número total de feridos nem divulgaram detalhes completos sobre o que provocou a colisão em cadeia.

Dinâmica do acidente na BR 101 em Iconha

As autoridades competentes ainda vão apurar as causas do engavetamento. Informações iniciais indicam que os veículos colidiram em sequência no trecho do Contorno de Iconha, conhecido pelo fluxo intenso de caminhões e carretas, especialmente no fim da tarde.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, prestaram socorro às vítimas e organizaram o tráfego na rodovia.