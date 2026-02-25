Exportações de café caem 30,8% em janeiro

As exportações de café totalizaram 2,78 milhões de sacas de 60 quilos em janeiro de 2026, segundo dados do Cecafé. O volume representa queda de 30,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior e configura o menor embarque para um mês de janeiro desde a safra 2017/18.

