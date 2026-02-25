Conexão Safra

Exportações de café caem 30,8% em janeiro

As exportações de café totalizaram 2,78 milhões de sacas de 60 quilos em janeiro de 2026, segundo dados do Cecafé.

As exportações de café totalizaram 2,78 milhões de sacas de 60 quilos em janeiro de 2026, segundo dados do Cecafé. O volume representa queda de 30,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior e configura o menor embarque para um mês de janeiro desde a safra 2017/18.

