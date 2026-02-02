Exportações de café do ES atingem US$ 1,2 bi mesmo com queda no volume

O Espírito Santo exportou 276 mil sacas de café em dezembro de 2025, o que representou uma receita de US$ 83 milhões. No acumulado do ano, as exportações de café pelo Estado totalizaram 4,3 milhões de sacas, sendo 3,2 milhões de sacas de café conilon, 675 mil sacas de café arábica e 425 mil sacas de café solúvel. O volume exportado em 2025 resultou em uma receita cambial de US$ 1,2 bilhão.

