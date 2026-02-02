Conexão Safra

Exportações de café do ES atingem US$ 1,2 bi mesmo com queda no volume

Preços médios 35% superiores aos de 2024 sustentam a receita cambial, mesmo com retração de 49% nas exportações em relação ao ano anterior

café
Foto: Divulgação/freepik.com

O Espírito Santo exportou 276 mil sacas de café em dezembro de 2025, o que representou uma receita de US$ 83 milhões. No acumulado do ano, as exportações de café pelo Estado totalizaram 4,3 milhões de sacas, sendo 3,2 milhões de sacas de café conilon, 675 mil sacas de café arábica e 425 mil sacas de café solúvel. O volume exportado em 2025 resultou em uma receita cambial de US$ 1,2 bilhão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Exportações de café do ES atingem US$ 1,2 bi mesmo com queda no volume

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Conexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por