Fim da escala 6x1 avança no Congresso e divide opiniões; veja o que diz pesquisa
Levantamento nacional aponta maioria favorável ao fim da escala 6x1 sem redução salarial e revela diferenças entre eleitores.
Um levantamento divulgado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados revelou que 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6×1 sem redução salarial. A pesquisa foi publicada nesta quarta-feira, 11, e reacendeu o debate sobre a jornada de trabalho no país.
Inicialmente, 63% dos entrevistados declararam ser favoráveis ao fim da escala 6×1, sem considerar o impacto nos salários. Por outro lado, 22% afirmaram que são contrários à mudança.
Contudo, o índice de apoio aumentou quando a pesquisa incluiu a garantia de manutenção dos rendimentos. Quando questionados sobre o fim da escala 6×1 sem redução salarial, parte dos entrevistados que eram contrários passou a apoiar a proposta.
Segundo os dados, 28% defendem o fim da escala 6×1 mesmo com redução salarial. Já 30% apoiam a mudança apenas se não houver corte nos vencimentos.
Além disso, 11% se posicionam contra o fim da escala 6×1, mesmo sem redução salarial. Outros 10% afirmaram que são contra, mas mudariam de posição caso os salários fossem preservados.
Ainda conforme o levantamento, 6% disseram não ser nem a favor nem contra. Outros 5% apoiam a proposta, mas não opinaram sobre o impacto financeiro. Apenas 1% se declarou contra sem comentar a questão salarial.
Impacto do fim da escala 6×1 sem redução salarial
O CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, avaliou que a pesquisa mostra resistência quando a proposta inclui perda de renda. Segundo ele, a maioria deseja jornada menor, porém não aceita abrir mão do salário.
A análise também revelou diferenças entre eleitores. Entre os que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, 71% apoiam o fim da escala 6×1 sem redução salarial. Nesse grupo, 15% são contrários e 15% não opinaram.
Entre eleitores de Jair Bolsonaro, 53% se mostram favoráveis. Já 32% são contrários, enquanto 15% preferiram não responder.
Além disso, 62% afirmaram já ter ouvido falar sobre o tema. No entanto, apenas 12% disseram compreender bem a proposta. Outros 35% declararam desconhecer a discussão.
A pesquisa ouviu 2.021 pessoas com 16 anos ou mais nas 27 unidades da federação. Os dados foram coletados entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
No Congresso, o debate também avançou. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anexou a proposta apresentada pela deputada Erika Hilton a um projeto similar de 2019.
Segundo Motta, a discussão sobre o fim da escala 6×1 sem redução salarial é inadiável. Agora, o tema deve seguir para análise nas comissões antes de eventual votação.
