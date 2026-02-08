Flamengo faz 7 a 1 no Sampaio Corrêa e pega o Botafogo nas quartas de final

O Flamengo teve uma noite perfeita neste sábado: goleou o Sampaio Corrêa por 7 a 1, escapou do quadrangular do rebaixamento e se garantiu nas quartas de final do Campeonato Carioca. Jogando no Maracanã, no Rio, teve atuação de gala de Samuel Lino, com três assistências e um gol, e Pedro, com dois gols. Bruno Henrique também fez dois gols e Everton Cebolinha e Douglas Telles completaram a longa lista. A partida foi válida pela sexta e última rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos, em quarto lugar do Grupo B, se classificando às quartas. Isso porque o Nova Iguaçu perdeu para a Portuguesa por 1 a 0 e terminou em quinto, com cinco pontos. Assim, vai para o quadrangular do rebaixamento junto com Portuguesa, Sampaio Corrêa e Maricá.

Nas quartas de final, o Flamengo irá enfrentar o Botafogo, líder do Grupo B. O time alvinegro ainda pega o Vasco no domingo, mas lidera com nove pontos e não pode ser mais ultrapassado. O Flamengo, porém, volta a campo na terça-feira, às 21h30, em visita ao Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela terceira rodada do Brasileirão.

Além da goleada, a partida ficou marcada por um susto logo nos primeiros minutos de jogo. O volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, caiu no gramado e teve uma convulsão. Ele precisou ser levado de ambulância para o Hospital Quinta DOr, em São Cristóvão. Posteriormente, foi informado que ele estava bem e consciente.

Em 2024, ele sofreu um grave acidente de moto que quase o deixou tetraplégico, mas não se sabe se o incidente desta noite tem alguma relação. Vale destacar a prontidão que o lateral-esquerdo Ayrton Lucas levantou os braços pedindo atendimento médico, prontamente autorizado pelo árbitro. Médicos dos dois times entraram em campo para prestar ajuda.

Após o susto, a partida seguiu e o Flamengo, que já tinha iniciado no ataque, manteve o amplo domínio. Aos 15 minutos, Samuel Lino tocou para Pedro, que invadiu a área pela esquerda, cortou o adversário e teve tranquilidade para tocar na saída do goleiro. Na jogada seguinte, o Sampaio Corrêa empatou com Rodrigo Andrade, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão no VAR.

A superioridade do Flamengo se transformou em novo gol de Pedro, aos 30 minutos. Paquetá deu um lindo toque por cima para Samuel Lino, que chapou para Pedro. O artilheiro, na pequena área e com o gol livre, não desperdiçou. O time rubro-negro continuou pressionado, incluindo com bola na trave de Paquetá, mas quem marcou antes do intervalo foi o Sampaio Corrêa. Rodrigo Andrade protegeu bem perto da área e chutou forte para fazer um belo gol.

Apesar do gol, o panorama da partida não mudou no segundo tempo. O Flamengo sobrava em campo, com uma grande diferença física. Isso rapidamente se transformou em gols. Aos 12, Bruno Henrique, que tinha acabado de entrar, recebeu toque na área de Samuel Lino e chutou no cantinho.

Aos 21, Samuel Lino, que deu as três assistências anteriores, deixou merecidamente sua marca. Ele sofreu falta na intermediária, mas levantou rápido e saiu em vantagem. Ele fez boa tabela e depois apareceu na pequena área para completar cruzamento de Emerson Royal: 4 a 1. Três minutos depois, o Flamengo fez mais um. Após outro cruzamento de Royal, Everton Cebolinha apareceu para cabecear.

Ainda deu tempo para mais dois. Aos 37, Douglas Telles roubou a bola na direita, que ficou com Bruno Henrique. Telles recebeu de volta na grande área e chutou forte para fazer 6 a 1. Depois, um pênalti finalizou o placar. Na primeira cobrança, Bruno Henrique deu dois toques, mas fez o gol. Com isso, a cobrança foi refeita. Na segunda tentativa, o atacante converteu.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 7 X 1 SAMPAIO CORRÊA

FLAMENGO – Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Everton Cebolinha) e Carrascal (Bruno Henrique); Samuel Lino (Douglas Telles), Pedro (Wallace Yan) e Plata (Erick Pulgar). Técnico: Filipe Luís.

SAMPAIO CORRÊA – Zé Carlos; Lucas Carvalho (Ryan), Lucas Marreta, Daniel e Guilherme; Martini (Rodrigo Dantas), Alexandre (Gabriel Agu) e Rodrigo Andrade; Luan Gama, Matheus Goiano (Iacovelli) e Octávio (Paulo Victor). Técnico: Antônio Carlos Roy.

GOLS – Pedro, aos 15 e aos 30, e Rodrigo Andrade, aos 51 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique, aos 13, Samuel Lino, aos 22, Everton Cebolinha, aos 25, Douglas Telles, aos 37 e Bruno Henrique, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Zé Carlos (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

PÚBLICO – 23.551 pagantes (24.967 presentes).

RENDA – R$ 977.504,50.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo