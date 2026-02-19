Foragido mantém mulher em cárcere e acaba preso em Apiacá
Suspeito tentou escapar pulando muros e invadindo casas vizinhas, mas a Polícia Militar conseguiu localizá-lo e resgatar a mulher.
Uma ocorrência de violência doméstica em Apiacá terminou com a prisão de um homem foragido da Justiça na última quarta-feira (18), no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele mantinha a própria vítima em cárcere privado dentro de casa há cerca de uma semana.
A corporação recebeu denúncia anônima e, imediatamente, deslocou uma equipe até o endereço informado. Ao chegar ao local, os policiais tentaram contato com a mulher. No entanto, durante a abordagem, os militares perceberam a movimentação suspeita do homem.
O suspeito, ao notar a presença da viatura, tentou fugir. Ele pulou o muro da residência e invadiu imóveis vizinhos. Durante a fuga, atravessou telhados e quebrou parte das estruturas. Além disso, acabou se ferindo enquanto tentava escapar.
Mesmo assim, a equipe manteve o cerco na região. Pouco depois, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão. Em seguida, eles o encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido aos ferimentos. Após atendimento médico, a guarnição conduziu o suspeito à delegacia.
Violência doméstica em Apiacá expõe relato de cárcere e ameaças
Após conter a situação, os policiais conseguiram conversar com a vítima. A mulher relatou que o homem a mantinha presa dentro da residência há aproximadamente uma semana. Segundo ela, o suspeito impedia qualquer contato externo.
Além disso, a vítima afirmou que sofria ameaças constantes. De acordo com o relato, o homem utilizava uma faca para intimidá-la e ameaçava matá-la. Ela também declarou que era obrigada a usar drogas contra a própria vontade.
Diante das informações, a equipe registrou a ocorrência e adotou os procedimentos legais cabíveis. O caso de violência doméstica em Apiacá segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias e eventuais outros crimes relacionados.
A vítima recebeu atendimento e orientação das autoridades. Conforme prevê a legislação, medidas protetivas podem ser solicitadas para garantir a segurança da mulher.
O caso reforça a importância das denúncias. A atuação rápida da Polícia Militar possibilitou o resgate da vítima e a prisão do suspeito, que já estava foragido por violência doméstica.
