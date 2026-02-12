Foragido por homicídio é capturado em Itapemirim
Polícia Civil cumpre mandado no bairro Rosa Meireles e envia suspeito ao sistema prisional
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim na tarde desta quarta-feira (11). A Delegacia Regional de Itapemirim coordenou a ação com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os agentes localizaram o suspeito, de 31 anos, no bairro Rosa Meireles. Em seguida, cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. O homem não apresentou resistência durante a abordagem.
Leia também: Farmácia de Cachoeiro é alvo de operação da Polícia Civil por fraude
Segundo a Polícia Civil, o investigado respondia por homicídio no estado mineiro. Além disso, a corporação informou que ele possui histórico de indiciamentos por crimes relacionados à violência doméstica.
O delegado Edson Lopes Júnior, titular da Delegacia Regional de Itapemirim, destacou a importância da ação. De acordo com ele, o perfil violento do suspeito acendeu alerta nas equipes de investigação.
Foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim após ação integrada
Foragido por homicídio é capturado em Itapemirim
O foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim era considerado procurado pela Justiça. A polícia monitorava informações que indicavam sua possível presença no município capixaba.
Com base nas diligências, os agentes confirmaram o paradeiro do suspeito. Posteriormente, organizaram a operação para evitar qualquer tentativa de fuga.
Conforme o delegado responsável, a prisão rápida pode ter prevenido novos crimes. Ele afirmou que o histórico do investigado demonstrava risco potencial à integridade de terceiros.
Após o cumprimento do mandado, os policiais conduziram o homem à delegacia para formalização dos procedimentos. Em seguida, encaminharam o preso ao sistema prisional.
Agora, ele permanece à disposição da Justiça, enquanto aguarda os trâmites legais para eventual transferência ao estado de origem.
A Polícia Civil reforçou que mantém cooperação constante com outros estados. Além disso, destacou que atua de forma integrada para localizar e capturar foragidos da Justiça.
Por fim, a corporação orienta que denúncias anônimas podem auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas por canais oficiais, contribuindo para o cumprimento de mandados judiciais e a preservação da segurança pública.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726