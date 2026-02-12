A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim na tarde desta quarta-feira (11). A Delegacia Regional de Itapemirim coordenou a ação com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os agentes localizaram o suspeito, de 31 anos, no bairro Rosa Meireles. Em seguida, cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. O homem não apresentou resistência durante a abordagem.

Leia também: Farmácia de Cachoeiro é alvo de operação da Polícia Civil por fraude

Segundo a Polícia Civil, o investigado respondia por homicídio no estado mineiro. Além disso, a corporação informou que ele possui histórico de indiciamentos por crimes relacionados à violência doméstica.

O delegado Edson Lopes Júnior, titular da Delegacia Regional de Itapemirim, destacou a importância da ação. De acordo com ele, o perfil violento do suspeito acendeu alerta nas equipes de investigação.

Foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim após ação integrada

Foragido por homicídio é capturado em Itapemirim

O foragido por homicídio em Minas Gerais preso em Itapemirim era considerado procurado pela Justiça. A polícia monitorava informações que indicavam sua possível presença no município capixaba.

Com base nas diligências, os agentes confirmaram o paradeiro do suspeito. Posteriormente, organizaram a operação para evitar qualquer tentativa de fuga.

Conforme o delegado responsável, a prisão rápida pode ter prevenido novos crimes. Ele afirmou que o histórico do investigado demonstrava risco potencial à integridade de terceiros.

Após o cumprimento do mandado, os policiais conduziram o homem à delegacia para formalização dos procedimentos. Em seguida, encaminharam o preso ao sistema prisional.

Agora, ele permanece à disposição da Justiça, enquanto aguarda os trâmites legais para eventual transferência ao estado de origem.

A Polícia Civil reforçou que mantém cooperação constante com outros estados. Além disso, destacou que atua de forma integrada para localizar e capturar foragidos da Justiça.

Por fim, a corporação orienta que denúncias anônimas podem auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas por canais oficiais, contribuindo para o cumprimento de mandados judiciais e a preservação da segurança pública.