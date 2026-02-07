Fuga em blitz termina com apreensão de 1 kg de maconha em Mimoso

A apreensão de maconha na ES-297 ocorreu durante uma blitz da 15ª Companhia Independente na sexta-feira (06). A ação aconteceu no trecho entre Ponte do Itabapoana e Mimoso do Sul.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a fiscalização, uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor preta, desobedeceu à ordem de parada. Em seguida, o condutor fugiu do local com um passageiro.

Diante da fuga, os policiais iniciaram acompanhamento tático pela rodovia. Logo depois, o trajeto seguiu até o interior de um sítio na região.

Segundo a ocorrência, o condutor avançou com a motocicleta na direção dos militares. A situação configurou risco iminente à integridade da equipe.

Por isso, os policiais efetuaram quatro disparos de caráter defensivo e dissuasório. Cada militar realizou dois disparos durante a ação.

Enquanto tentavam escapar, o passageiro dispensou uma mochila no trajeto. Posteriormente, os agentes localizaram o material abandonado.

Apreensão de maconha

Dentro da mochila, a equipe encontrou três tabletes de maconha. A droga totalizou aproximadamente 1,010 quilograma.

Além disso, os policiais apreenderam R$ 300,00 em dinheiro e um aparelho celular iPhone. Todo o material seguiu para a delegacia como evidência.

A apreensão de maconha na ES-297 contou ainda com a aplicação de cerco inteligente na região. A estratégia permitiu identificar os envolvidos e a motocicleta.

Durante as diligências, a passageira foi localizada. Identificada pelas iniciais F.F.R., ela confirmou os fatos aos policiais.

Em seguida, a equipe conduziu a suspeita à Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim. A autoridade policial adotou as medidas cabíveis.

A motocicleta utilizada na fuga foi removida ao pátio credenciado do Detran. O veículo permaneceu à disposição para os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Militar, a ação integra o trabalho de fiscalização nas rodovias estaduais. As equipes intensificam as abordagens para combater o tráfico de drogas.

Assim, a apreensão de maconha na ES-297 resultou na retirada de entorpecentes de circulação. A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.