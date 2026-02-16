Funcionário é preso enquanto trabalhava em hospital em Cachoeiro
Guarda Municipal localizou suspeito após alerta do sistema de videomonitoramento
Um homem foi preso enquanto trabalhava em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta sexta-feira (14). A Guarda Municipal cumpriu o mandado de prisão após identificar o suspeito por meio do sistema de videomonitoramento.
Inicialmente, a central de operações detectou a circulação de um veículo vinculado a um homem com ordem judicial em aberto. Diante da informação, as equipes iniciaram buscas na região central da cidade.
Pouco depois, os agentes localizaram o carro estacionado no hospital. Em seguida, confirmaram que o proprietário estava nas dependências da unidade e realizaram a abordagem.
Os guardas verificaram a existência do mandado judicial ativo e deram voz de prisão no local. O suspeito contou aos policiais que não tinha ciência do processo.
Contudo, os guardas levaram o detido ao Departamento de Polícia Judiciária para os procedimentos legais. A autoridade policial formalizou o cumprimento do mandado.
