Funcionário é preso enquanto trabalhava em hospital em Cachoeiro

Um homem foi preso enquanto trabalhava em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta sexta-feira (14). A Guarda Municipal cumpriu o mandado de prisão após identificar o suspeito por meio do sistema de videomonitoramento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, a central de operações detectou a circulação de um veículo vinculado a um homem com ordem judicial em aberto. Diante da informação, as equipes iniciaram buscas na região central da cidade.

Leia também: Apreensão de submetralhadoras cresce 30% em Cachoeiro

Pouco depois, os agentes localizaram o carro estacionado no hospital. Em seguida, confirmaram que o proprietário estava nas dependências da unidade e realizaram a abordagem.

Os guardas verificaram a existência do mandado judicial ativo e deram voz de prisão no local. O suspeito contou aos policiais que não tinha ciência do processo.

Contudo, os guardas levaram o detido ao Departamento de Polícia Judiciária para os procedimentos legais. A autoridade policial formalizou o cumprimento do mandado.