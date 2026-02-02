O Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) vem se consolidando como uma das principais ferramentas do Governo do Estado para fortalecer a organização produtiva e ampliar o acesso a investimentos no meio rural. Criado para democratizar o financiamento de projetos voltados à agricultura familiar, o fundo encerrou 2025 com resultados expressivos em todo o Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Funsaf amplia apoio e beneficia mais de três mil agricultores familiares