Grace Gianoukas anuncia fim do casamento de 18 anos com Paulo Marcel

A atriz Grace Gianoukas, de 62 anos, anunciou o fim do casamento com o produtor cultural Paulo Marcel após 18 anos juntos. A notícia do término foi divulgada em comunicado da assessoria da atriz, publicado em seu perfil no Instagram na quarta-feira (18).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a nota, o casal optou por seguir caminhos separados há cerca de um mês. “A amizade e a belíssima história entre os dois permanece, assim como os compromissos profissionais já assumidos”, diz o texto.

Leia também: Ator de ‘O Máscara’ morreu após atirar contra si acidentalmente, diz site

“Esse é um momento de transformação que eles estão vivendo em paz, torcendo e apoiando um ao outro, por isso pedimos respeito e privacidade”, conclui o comunicado. Grace e Paulo se conheceram em um bar em 2007, e viviam um relacionamento desde então. Eles também eram parceiros criativos, tendo trabalhado juntos em diferentes projetos.