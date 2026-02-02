Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música
É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.
Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na noite deste domingo (1º), o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026. É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O disco CAE ? BTH – Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia, superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou NDour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.
Leia também: Paolla Oliveira diz que não desfilará e desmente rivalidade com Virgínia
O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos.
Veja os indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global
Sounds Of Kumbha – Siddhant Bhatia
No Sign of Weakness – Burna Boy
Eclairer le monde – Light the World – Youssou NDour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti
Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso e Maria Bethânia