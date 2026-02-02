Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na noite deste domingo (1º), o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026. É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.

O disco CAE ? BTH – Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia, superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou NDour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.

O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos.

Veja os indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global

Sounds Of Kumbha – Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness – Burna Boy

Eclairer le monde – Light the World – Youssou NDour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti

Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso e Maria Bethânia