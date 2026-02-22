Guarapari recebe últimos dias da Unidade Móvel de Saúde

O Sesc-ES mantém a Unidade Móvel de Saúde das Mulheres em Guarapari até o dia 27 de fevereiro. A estrutura oferece exames gratuitos de mamografia e preventivo (Papanicolau).

Após essa data, o serviço seguirá para o Sesc de Praia Formosa, em Aracruz. Dessa forma, o atendimento continuará em outro município.

A unidade itinerante conta com equipamento moderno de mamografia. Além disso, a iniciativa busca ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce.

Enfermeira destaca importância da prevenção

A enfermeira do Sesc-ES, Livia da Cunha, afirmou que a ação fortalece o combate ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero. Segundo ela, a prevenção salva vidas e facilita o tratamento quando necessário.

Dessa forma, o serviço atende mulheres de 25 a 64 anos com vida sexualmente ativa para o exame preventivo. Já a mamografia contempla mulheres de 40 a 74 anos.

Pacientes relatam experiência positiva

A paciente Elenizia Batista afirmou que aproveitou a oportunidade para realizar os exames. Segundo ela, o atendimento foi prático e a experiência superou expectativas.

Já Anandrea de Oliveira destacou que antecipou sua mamografia ao saber que a unidade estava no município. Isso porque, para ela, a facilidade incentiva o cuidado contínuo com a saúde.

Como realizar o agendamento

A equipe realiza o agendamento presencialmente na unidade móvel. Portanto, o atendimento ocorre na segunda-feira, das 13h às 17h. De terça a quinta-feira, funciona das 8h30 às 12h e das 13h às 17h. Na sexta-feira, atende das 8h30 às 15h.

Além dos atendimentos espontâneos, a unidade recebe encaminhamentos da rede municipal de saúde. Ao todo, a equipe pode realizar 40 exames por dia, sendo 20 mamografias e 20 preventivos.

Serviço

Unidade Móvel de Saúde das Mulheres – Sesc Guarapari

Local: Sesc Guarapari – Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda

Período: até 27 de fevereiro de 2026

Agendamento: conforme horários de atendimento presencial

Assim, com os últimos dias de permanência em Guarapari, a Unidade Móvel de Saúde das Mulheres reforça o compromisso com a prevenção e amplia o acesso das mulheres aos serviços essenciais de saúde.