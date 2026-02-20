Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do Iguaçu
Registro feito nas Cataratas do Iguaçu reacende debate sobre segurança e comportamento de visitantes em áreas de risco.
Um homem foi flagrado segurando um bebê sobre grade na Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, na última terça-feira (17). O episódio ocorreu no mirante localizado no lado argentino do complexo turístico.
Turistas que visitavam o local registraram a cena em vídeo. Em seguida, as imagens circularam nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão. Internautas criticaram a atitude e apontaram risco à integridade da criança.
Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada. Além disso, não há confirmação oficial sobre eventual aplicação de penalidades.
Bebê sobre grade na Garganta do Diabo reacende debate sobre segurança
O caso envolvendo bebê sobre grade na Garganta do Diabo levantou questionamentos sobre o cumprimento das regras de visitação no Parque Nacional Iguazú. O código de ética do parque proíbe que visitantes ultrapassem áreas demarcadas ou desrespeitem estruturas de proteção.
Segundo as normas vigentes, o parque orienta o público a manter comportamento responsável durante a visita. Caso haja descumprimento das regras, o regulamento prevê a possibilidade de denúncia aos organismos competentes, conforme a gravidade da situação.
A empresa responsável pela administração da área ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio. O espaço permanece aberto à visitação pública.
A Garganta do Diabo é um dos pontos mais visitados das Cataratas do Iguaçu. O mirante oferece vista panorâmica da queda d’água, o que atrai milhares de turistas todos os anos. No entanto, o local conta com grades de segurança para evitar acidentes.
Em 2025, o Parque do Iguazú recebeu 1.532.230 visitantes. Desse total, 39,8% eram argentinos e 34,7% turistas internacionais. O Brasil representou 21,4% do público estrangeiro, enquanto os Estados Unidos responderam por 11,6%.
Especialistas em segurança turística destacam que o cumprimento das regras é essencial para preservar a integridade dos visitantes. Além disso, reforçam que áreas com desníveis e forte correnteza exigem atenção redobrada.
O episódio reforça a importância de respeitar as normas estabelecidas pelos parques nacionais. Ao mesmo tempo, reacende o debate sobre responsabilidade individual em ambientes de grande circulação turística.
Até agora, não há informações sobre eventual investigação ou medidas administrativas relacionadas ao caso. Entretanto, o registro do bebê sobre grade na Garganta do Diabo segue repercutindo nas plataformas digitais.
