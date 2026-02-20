Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do Iguaçu

Um homem foi flagrado segurando um bebê sobre grade na Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, na última terça-feira (17). O episódio ocorreu no mirante localizado no lado argentino do complexo turístico.

Turistas que visitavam o local registraram a cena em vídeo. Em seguida, as imagens circularam nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão. Internautas criticaram a atitude e apontaram risco à integridade da criança.

Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada. Além disso, não há confirmação oficial sobre eventual aplicação de penalidades.

Bebê sobre grade na Garganta do Diabo reacende debate sobre segurança

O caso envolvendo bebê sobre grade na Garganta do Diabo levantou questionamentos sobre o cumprimento das regras de visitação no Parque Nacional Iguazú. O código de ética do parque proíbe que visitantes ultrapassem áreas demarcadas ou desrespeitem estruturas de proteção.

Segundo as normas vigentes, o parque orienta o público a manter comportamento responsável durante a visita. Caso haja descumprimento das regras, o regulamento prevê a possibilidade de denúncia aos organismos competentes, conforme a gravidade da situação.

A empresa responsável pela administração da área ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio. O espaço permanece aberto à visitação pública.

A Garganta do Diabo é um dos pontos mais visitados das Cataratas do Iguaçu. O mirante oferece vista panorâmica da queda d’água, o que atrai milhares de turistas todos os anos. No entanto, o local conta com grades de segurança para evitar acidentes.

Em 2025, o Parque do Iguazú recebeu 1.532.230 visitantes. Desse total, 39,8% eram argentinos e 34,7% turistas internacionais. O Brasil representou 21,4% do público estrangeiro, enquanto os Estados Unidos responderam por 11,6%.

Especialistas em segurança turística destacam que o cumprimento das regras é essencial para preservar a integridade dos visitantes. Além disso, reforçam que áreas com desníveis e forte correnteza exigem atenção redobrada.

O episódio reforça a importância de respeitar as normas estabelecidas pelos parques nacionais. Ao mesmo tempo, reacende o debate sobre responsabilidade individual em ambientes de grande circulação turística.

Até agora, não há informações sobre eventual investigação ou medidas administrativas relacionadas ao caso. Entretanto, o registro do bebê sobre grade na Garganta do Diabo segue repercutindo nas plataformas digitais.