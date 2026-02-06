Homem desaparecido é encontrado morto em Piúma

Um homem desaparecido foi encontrado morto em Piúma na tarde desta quinta-feira (5), após buscas realizadas por familiares. O caso mobilizou equipes de segurança e, além disso, gerou comoção no bairro Aparecidinha, onde a vítima residia. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

Segundo informações apuradas, o homem desaparecido foi encontrado morto em Piúma dias após ter sido visto pela última vez. José Maria Muniz, de 61 anos, morava no bairro Aparecidinha e estava desaparecido desde a última segunda-feira (1). Desde então, familiares relataram preocupação com a ausência prolongada.

De acordo com o irmão da vítima, o último contato ocorreu na manhã de segunda-feira. Na ocasião, ele avistou José Maria na rua do cemitério. O homem carregava uma pequena garrafa de bebida alcoólica e, em seguida, seguiu em direção a uma área de mata.

Caso do homem desaparecido gerou comoção em Piúma

Conforme o relato, José Maria costumava utilizar um caminho alternativo pela mata ao lado do cemitério. Esse trajeto permitia acesso até a rua do lixão, ainda no bairro Aparecidinha. Diante do desaparecimento, familiares iniciaram buscas e, paralelamente, divulgaram fotos em grupos comunitários.

Posteriormente, o próprio irmão localizou o homem desaparecido encontrado morto em Piúma. O corpo estava dentro de uma área de mata, próximo a um córrego que dá acesso ao bairro Aparecidinha. O local apresenta difícil acesso e vegetação densa.

Ao lado do corpo, os familiares encontraram uma pequena garrafa de cachaça. No momento da localização, o homem estava caído de bruços. Diante da situação, os familiares acionaram imediatamente os órgãos competentes.

Segundo o irmão de José, a principal suspeita inicial indica um possível mal súbito. No entanto, ele não identificou sinais evidentes de violência no corpo. Por esse motivo, apenas os exames técnicos poderão confirmar a causa da morte.

Após a localização, equipes acionadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social chegaram rapidamente ao local. Em seguida, a perícia técnica executou todos os procedimentos necessários. Posteriormente, os profissionais recolheram o corpo e o encaminharam para exames oficiais.

Atualmente, as autoridades competentes conduzem a investigação do caso. A conclusão do laudo pericial terá papel fundamental para esclarecer como o homem desaparecido foi encontrado morto em Piúma. Além disso, o documento poderá confirmar se houve qualquer fator externo envolvido.

Por fim, a Polícia orienta que a população repasse informações relevantes às autoridades. Enquanto isso, os familiares aguardam a finalização dos trabalhos periciais para a liberação do corpo e o esclarecimento definitivo do ocorrido.