Homem é executado a tiros a caminho de cavalgada em Ibatiba

A Polícia Militar atendeu, na manhã deste domingo (22), uma ocorrência de homicídio em Ibatiba. O crime ocorreu no bairro Santa Cruz.

Segundo as primeiras informações, a vítima seguia para uma cavalgada com a companheira. No entanto, o trajeto terminou em violência.

Ainda durante o deslocamento das equipes, populares informaram que o homem havia sido socorrido ao Hospital de Ibatiba. Diante disso, os militares foram até a unidade.

No hospital, a equipe médica confirmou o óbito. Assim, o caso passou a ser tratado oficialmente como homicídio em Ibatiba.

De acordo com relato da companheira da vítima, o casal cavalgava em direção ao evento quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta.

Conforme o depoimento, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o marido. Logo após os tiros, a vítima caiu do cavalo.

Ainda segundo a mulher, os autores continuaram atirando mesmo após o homem estar no chão. Em seguida, os suspeitos fugiram do local.

A mulher correu em direção a uma igreja próxima para pedir ajuda. Enquanto isso, o cunhado da vítima utilizou uma caminhonete para prestar socorro.

Homicídio em Ibatiba será investigado

Apesar do atendimento rápido, o homem não resistiu aos ferimentos. A equipe médica confirmou a morte pouco depois da chegada ao hospital.

A Polícia Militar realizou buscas na região. No entanto, os policiais ainda não localizaram suspeitos.

A Polícia Civil investiga o homicídio em Ibatiba e conduz o inquérito. A corporação apura a autoria e a motivação do crime.

Peritos analisam o local da ocorrência para coletar vestígios. Além disso, os investigadores ouvirão testemunhas nos próximos dias.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima. A polícia também não informou se o homem possuía antecedentes.

O caso repercutiu na comunidade local. Contudo, a Polícia Civil mantém a investigação sob sigilo para garantir o andamento das diligências.

A corporação reforça que a população pode repassar informações de forma anônima. Assim, moradores podem colaborar com o esclarecimento do homicídio em Ibatiba.