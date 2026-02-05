Homem que estuprou a própria filha é preso no Sul do ES
Polícia Civil localiza foragido condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha em ação conjunta com Minas Gerais.
A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (4), um homem de 60 anos condenado por estupro de vulnerável. A ação ocorreu por volta das 19h30, em Itapemirim. O crime de estupro ocorreu em Sabará, em Minas Gerais. Na época da denúncia, a vítima, filha do acusado, tinha 11 anos. A Justiça condenou o homem a 12 anos de reclusão. O processo tramita desde 2017.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia também: Polícia prende homem por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma
Após troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, as equipes iniciaram diligências no Sul do Espírito Santo. Em seguida, localizaram o foragido. Segundo a investigação, o homem tentava se ocultar no território capixaba para evitar o cumprimento da pena. Contudo, os policiais conseguiram efetuar a prisão.
Após a prisão, os agentes conduziram o homem à Delegacia Regional de Itapemirim. Posteriormente, a equipe o encaminhou ao sistema prisional. O condenado permanecerá à disposição da Justiça, enquanto os procedimentos legais seguem em andamento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726