Segurança

Homem que estuprou a própria filha é preso no Sul do ES

Polícia Civil localiza foragido condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha em ação conjunta com Minas Gerais.

Fotos: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (4), um homem de 60 anos condenado por estupro de vulnerável. A ação ocorreu por volta das 19h30, em Itapemirim. O crime de estupro ocorreu em Sabará, em Minas Gerais. Na época da denúncia, a vítima, filha do acusado, tinha 11 anos. A Justiça condenou o homem a 12 anos de reclusão. O processo tramita desde 2017.

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Após troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, as equipes iniciaram diligências no Sul do Espírito Santo. Em seguida, localizaram o foragido. Segundo a investigação, o homem tentava se ocultar no território capixaba para evitar o cumprimento da pena. Contudo, os policiais conseguiram efetuar a prisão.

Após a prisão, os agentes conduziram o homem à Delegacia Regional de Itapemirim. Posteriormente, a equipe o encaminhou ao sistema prisional. O condenado permanecerá à disposição da Justiça, enquanto os procedimentos legais seguem em andamento.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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