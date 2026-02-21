Influenciadora morre aos 27 anos, mas quem era ela e o que está por trás do caso?

A influenciadora digital Bianca Dias, de 27 anos, morreu nesta sexta-feira, 20, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A informação foi confirmada nas redes sociais pela irmã de Bianca, Kety Dias. “Te amo para sempre, minha estrelinha”, escreveu em uma postagem que mostra fotos das duas juntas em diferentes épocas.

De acordo com as informações divulgadas, Bianca se recuperava de uma cirurgia realizada há cerca de 20 dias. Ela sofreu um mal súbito e chegou a ser socorrida por familiares, mas não resistiu. Segundo o jornal O Globo, a causa da morte foi embolia pulmonar.

O jornal inglês The Sun afirma que Bianca havia feito uma cirurgia estética, sem especificar de qual tipo. O tabloide também relata que a influenciadora foi levada a um hospital para tratar os sintomas que apareceram após a cirurgia. O The Sun classifica o caso como ‘tragédia da beleza’.

Quem era Bianca Dias

Com quase 60 mil seguidores no Instagram, Bianca postava conteúdos de moda lifestyle. Em novembro de 2025, ela viajou a Londres, onde tirou diversas fotos nos principais pontos turísticos da cidade. Em sua descrição no aplicativo, ela dizia “viver sem pressa e com propósito”.

O corpo da influenciadora foi enterrado nesta sexta-feira em Mauá, cidade na Grande São Paulo, onde ela nasceu. Ela deixou duas filhas, Beatriz e Lavínia.

Estadao Conteudo