Influenciadora morre após comer caranguejo venenoso
A morte ocorreu no dia 6 de fevereiro, mas o caso ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (12).
A influenciadora gastronômica Emma Amit, de 51 anos, morreu nas Filipinas após consumir um caranguejo venenoso conhecido localmente como "caranguejo-do-diabo". A morte ocorreu no dia 6 de fevereiro, mas o caso ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (12).
Antes de passar mal, Emma gravou vídeos para as redes sociais enquanto preparava e consumia o crustáceo. As imagens mostram a influenciadora ao lado de amigos, cozinhando frutos do mar em uma panela com leite de coco e manuseando os caranguejos.
De acordo com o jornal The Philippine Star, pouco depois de retornar para casa, Emma desmaiou. Familiares e vizinhos perceberam que ela apresentava sinais de intoxicação. Enquanto convulsionava, moradores a levaram às pressas para um hospital da região.
A influenciadora permaneceu internada por dois dias, mas não resistiu. Exames médicos indicaram que neurotoxinas haviam atingido sua corrente sanguínea, o que provocou o agravamento do quadro clínico.
Caranguejo venenoso
Moradores da região afirmaram que o consumo desse tipo de caranguejo é proibido por representar risco à saúde. A espécie é conhecida por conter substâncias tóxicas capazes de causar envenenamento grave.
Laddy Gemang, chefe da vila local, declarou que recebeu a notícia com surpresa. Segundo ele, Emma e o marido eram pescadores experientes e tinham conhecimento sobre os perigos da espécie. “Isso é muito triste, porque eles deveriam saber. Ela e o marido vivem do mar. Eu sei que conhecem esse caranguejo perigoso. Então por que ela comeu? É isso que me confunde”, afirmou.
As autoridades locais informaram que monitoram o estado de saúde dos amigos que também consumiram o caranguejo. Além disso, reforçaram o alerta sobre os riscos associados à ingestão de espécies marinhas potencialmente venenosas.
O caso também gerou debate sobre a exposição de práticas arriscadas nas redes sociais. Representantes locais apelaram, especialmente a criadores de conteúdo, para que evitem colocar a própria vida em risco em busca de visualizações.
