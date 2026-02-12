Inscrições abertas para Casamento Comunitário e Baile de Debutantes em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para o Casamento Comunitário e Baile de Debutantes. Os interessados devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) até o dia 9 de março.

As iniciativas buscam garantir cidadania e inclusão social. O município oferece a oficialização gratuita de uniões civis e promove uma celebração especial para adolescentes que completam 15 anos em 2026.

As secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) coordenam as ações. As pastas atuam de forma integrada para ampliar o alcance das políticas públicas.

Primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Norma Ayub idealizou os projetos. Ela defendeu que as ações vão além de eventos comemorativos.

“Esses projetos transformam vidas e fortalecem sonhos. Queremos que cada participante se sinta respeitado e valorizado”, afirmou Norma Ayub.

O Casamento Comunitário garante a regularização civil de casais em situação de vulnerabilidade social. Contudo, a cerimônia assegura segurança jurídica e fortalece os vínculos familiares.

Já o Baile de Debutantes oferece uma celebração estruturada para adolescentes do município. Portanto, o projeto prioriza autoestima, valorização pessoal e reconhecimento social.

Secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca destacou o impacto das iniciativas. Isso porque, segundo ele, o poder público deve assegurar direitos e promover dignidade.

“Essas ações fortalecem famílias e ampliam a inclusão social”, afirmou o secretário.

Secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer reforçou a importância do trabalho conjunto. Ele afirmou que a integração entre as secretarias garante execução eficiente.

“Quando unimos esforços, conseguimos alcançar quem mais precisa com qualidade”, ressaltou.

O Casamento Comunitário e Baile de Debutantes reafirmam o compromisso do município com políticas públicas voltadas à inclusão e ao fortalecimento familiar.

Documentos para inscrição

Para participar do Casamento Comunitário, os noivos devem apresentar nome completo, CPF, RG, certidão de nascimento e comprovante de residência. Contudo, também precisam apresentar Cadastro Único atualizado, informar sobre filhos, assinar a inscrição e indicar testemunhas com documentos e comprovantes. Isso porque, a organização exige autorização de uso de imagem.

No caso do Baile de Debutantes, a adolescente deve apresentar certidão de nascimento, CPF, RG e comprovante de matrícula e frequência escolar. Portanto, o responsável legal realiza a inscrição e apresenta seus documentos pessoais, além do Cadastro Único atualizado. Também é necessária autorização de uso de imagem.

Assim, a Prefeitura orienta que os interessados busquem o CRAS mais próximo para esclarecimentos e formalização da inscrição.