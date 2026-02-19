Integrante do Barbatuques é internado em estado gravíssimo; saiba o que ele tem
Marcelo Pretto, um dos integrantes do Barbatuques, está internado em estado gravíssimo em decorrência da sua diabete avançada.
Marcelo Pretto, um dos integrantes do Barbatuques, está internado em estado gravíssimo em decorrência da sua diabete avançada. A informação foi compartilhada pelo grupo nas redes sociais.
O grupo disse ainda que após a amputação de um pé, ocorrida no ano passado, Marcelo “seguiu adiante com muita força”, mas que agora sofreu convulsões, uma parada cardíaca e está com uma infecção. Ele encontra-se intubado e sedado.
“Neste pequeno gesto, pedimos que enviem suas melhores vibrações, carinho, pensamentos, axés, rezas, luz dourada, tambores e ritos, para que ele atravesse este momento tão difícil”, pediu o grupo no comunicado.
Marcelo é integrante do Barbatuques desde 1999. Também faz parte do grupo A Barca, que pesquisa a música brasileira tradicional há mais de 15 anos. No seu show solo, canta com diferentes acompanhamentos, como violão, percussão corporal, pedal de ‘Loop’, berimbau de boca e à capela. Ele também já participou em mais de 50 CDs de artistas, no Brasil e fora dele e inúmeros shows.
O Barbatuques foi fundado 1995 por Fernando Barba, morto em 2021, e é reconhecido como um dos principais grupos brasileiros dedicados à pesquisa e à criação musical. Os integrantes usam todo o corpo, incluindo a voz, como um verdadeiro instrumento percussivo.
