Lauana Prado e Tati Dias anunciam reconciliação após término polêmico

A cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias anunciaram que reataram o relacionamento nesta terça-feira (3). As duas, que haviam anunciado o término do noivado no dia 11 de janeiro, disseram que agora estão namorando.

“Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, brincaram as duas em um story publicado no Instagram, em referência ao famoso bordão da personagem Clara de O Outro Lado do Paraíso. “Foi só uma pausa para reorganizar as coisas.”

Elas ainda rebateram boatos que tomaram conta das redes sociais após o término. “Tivemos as nossas questões… Foram coisas que nós, inclusive, vínhamos conversando. … Nós somos as únicas que podem falar com propriedade sobre o que, de fato, aconteceu”, disse Lauana.

“Estamos juntas na intenção de fazer o nosso relacionamento funcionar da melhor maneira possível”, completou a cantora. “Não faltou respeito, lealdade, sinceridade… Não faltou nada.”

Término do noivado

O fim do noivado de um ano e meio foi comunicado no dia 11 de janeiro. À época, Tati Dias falou publicamente sobre o término e afirmou que a decisão partiu de Lauana. Em tom emocionado, a influenciadora comentou sobre a dificuldade de lidar com a separação e pediu apoio para seguir em frente.

Dias depois do anúncio do rompimento, Lauana revelou estar grávida. A cantora contou a novidade durante um show na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, oito dias após o término, e afirmou que sua vida havia mudado completamente havia algumas semanas.