Linhares abre processo seletivo para escolas de tempo integral em 2026

A Prefeitura de Linhares abriu processo seletivo simplificado para profissionais do magistério municipal atuarem nas Escolas de Educação Básica em Tempo Integral no ano letivo de 2026.

O processo seletivo destina vagas às unidades CMEIEFTI Palmital, CMEIEFTI Boa Esperança, localizada em Chapadão das Palminhas, e EMEFTI Evaldo Soella, no bairro Gaivotas. Desse modo, a seleção busca preencher funções estratégicas para a organização pedagógica e administrativa das escolas.

Nesse sentido, as oportunidades contemplam os cargos de Técnico Administrativo e Financeiro, Técnico Pedagógico e Articulador de Aprendizagem. Assim, os profissionais selecionados atuam diretamente no suporte ao desenvolvimento do ensino integral e no acompanhamento das práticas educacionais.

Os servidores aprovados cumprem Regime de Dedicação Integral, com carga horária de 40 horas semanais, exercidas exclusivamente na unidade escolar. A exigência segue o que determina a Lei Municipal nº 4.033/2022.

As inscrições

As inscrições ocorrem exclusivamente de forma presencial. Assim, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 155, no bairro Novo Horizonte, sala 20. No ato da inscrição, o candidato apresenta cópias simples e os documentos originais com foto, além dos títulos exigidos para o cargo pretendido.

O período de inscrição começa às 13h do dia 27 de janeiro de 2026 e se encerra às 11h do dia 29 de janeiro de 2026. Após o encerramento, a comissão responsável inicia as etapas de avaliação.

A seleção ocorre em fases que incluem análise de títulos e comprovação de experiência profissional. Para os cargos de Técnico Administrativo e Financeiro, Técnico Pedagógico e Articulador de Aprendizagem, o processo prevê ainda uma segunda etapa com Banca Examinadora. Nessa fase, os avaliadores observam critérios como oralidade, postura profissional e conhecimento sobre educação integral.

A divulgação do resultado final da primeira etapa está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2026. Os candidatos devem consultar o edital completo no site oficial da Prefeitura para obter orientações detalhadas sobre o processo.