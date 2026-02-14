Loteria do Sul do ES registra aposta ganhadora na Lotofácil

Na noite desta sexta-feira, (13), o concurso 3613 da Lotofácil sorteou as quinze dezenas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), distribuindo um prêmio acumulado estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertasse todos os números principais.

O sorteio reuniu as seguintes dezenas:

01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23.

Segundo o rateio oficial divulgado pelas Loterias Caixa, dois apostadores acertaram os 15 números sorteados e dividiram o prêmio principal, recebendo R$ 863.629,09 cada.

Entre os ganhadores com 14 acertos está uma aposta registrada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, pela LOTERIA GUANDU LTDA ME. A aposta contemplada marcou 14 números sorteados e garantiu uma quantia de R$ 1.357,95.

O concurso também premiou centenas de apostadores em outras faixas de acerto:

381 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.357,95 cada;

acertaram 14 números e receberam 10.099 apostas acertaram 13 números, com prêmio de R$ 35,00 cada;

acertaram 13 números, com prêmio de 108.415 apostas acertaram 12 números, levando R$ 14,00 cada;

acertaram 12 números, levando 542.121 apostas acertaram 11 números, com prêmio de R$ 7,00 cada.

O concurso 3613 reforça a popularidade da Lotofácil como uma das modalidades de loteria mais acessíveis e com grandes probabilidades de premiação no Brasil. Para concorrer, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis, e o jogo simples custa R$ 3,50, podendo ser feito em casas lotéricas credenciadas, no site ou aplicativo das Loterias Caixa até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Com o resultado desta sexta-feira, a modalidade já projeta o próximo sorteio — concurso 3614, programado para sábado, 14 de fevereiro de 2026, com estimativa de prêmio novamente em torno de R$ 1,8 milhão.

A conquista em Cachoeiro de Itapemirim representa um momento de destaque para a região sul do Espírito Santo, tanto pela premiação significativa quanto pela visibilidade que o resultado traz à comunidade local e às lotéricas da cidade.