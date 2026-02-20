Lula diz que Trump 'age como se estivesse em um programa de TV'
Lula relatou as impressões que teve do presidente americano durante os encontros oficiais que teve com ele
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “age como se estivesse em um programa de TV”, mas que, após encontros com o chefe de Estado norte-americano, ele se mostrou “calmo e tranquilo” nas reuniões privadas.
“Eu já tive a oportunidade de observar. Trump é um especialista em marketing. Ele é um especialista em mídia digital e social. Ficou muito claro que ele age como se estivesse em um programa de TV, mas no encontro pessoal ele se mostra muito mais calmo e tranquilo”, afirmou Lula.
Lula relatou as impressões que teve do presidente americano durante os encontros oficiais que teve com ele e disse que para a próxima reunião, prevista para março deste ano, o tema será o combate ao narcotráfico.
“Eu tenho 80 anos e ele fará 80 em junho do ano que vem. Portanto, dois homens de 80 anos não precisam brigar. Não precisamos fazer um espetáculo. Precisamos lidar seriamente com o que a idade nos impõe e chegar a um acordo que possa servir de exemplo para o mundo”, afirmou.
Segundo o petista, o combate ao narcotráfico estará na pauta do próximo encontro.
“Vamos encontrar os traficantes do crime organizado, vamos fazer isso juntos”, disse.
Lula está na Índia para a Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Déli. O presidente se reuniu com o primeiro-ministro Narendra Modi em uma visita de Estado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726