Mais de 20 mortos e 45 desaparecidos após chuvas intensas em Minas Gerais; veja vídeo

As chuvas em Juiz de Fora provocaram 16 mortes, deixaram 440 pessoas desabrigadas e mobilizaram equipes de resgate na Zona da Mata mineira. Diante do cenário, o município decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24).

Além disso, o Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 45 desaparecidos. A Prefeitura também suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal, como medida preventiva.

Parque Burnier concentra desaparecidos

Entre as áreas mais atingidas, o bairro Parque Burnier registra um dos cenários mais críticos. Segundo os bombeiros, 17 pessoas seguem desaparecidas na região, entre elas mais de cinco crianças.

As equipes resgataram nove moradores com vida. No entanto, quatro pessoas morreram no local. Ao todo, 12 casas desabaram, o que agravou ainda mais a situação.

A prefeita Margarida Salomão afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que a cidade registrou ao menos 20 ocorrências de soterramento. Posteriormente, as equipes encaminharam os sobreviventes ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), unidade de referência no município.

Volume recorde de chuva e impacto urbano

De acordo com a Prefeitura, este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade. O acumulado chegou a 584 milímetros, ou seja, o dobro do previsto para todo o mês.

O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira (23) e, desde então, os impactos se intensificaram. Além disso, a previsão indica continuidade das chuvas, o que aumenta o alerta em uma cidade marcada por morros, vales e encostas.

O Rio Paraibuna e diversos córregos transbordaram. Por isso, as autoridades interditaram pontes e o mergulhão que conectam bairros ao Centro. Árvores também caíram em diferentes regiões, comprometendo a mobilidade urbana.

Bombeiros reforçam operação

O tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, informou que a corporação registrou mais de 40 chamadas emergenciais durante a madrugada.

Segundo ele, equipes do Batalhão de Emergências Ambientais deslocaram mais de 20 militares e cães de busca para reforçar as operações. Dessa forma, os trabalhos seguem de maneira intensiva nas áreas mais afetadas.

Ubá e Matias Barbosa também decretam calamidade

Enquanto isso, a Prefeitura de Ubá confirmou seis mortes causadas pela chuva. O Ribeirão Ubá transbordou e, consequentemente, tomou a Avenida Beira Rio na noite de segunda-feira.

O município acumulou 124 milímetros de chuva em apenas seis horas. Além disso, equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas para contabilizar os danos e prestar assistência à população.

Em Matias Barbosa, por sua vez, o prefeito decretou estado de calamidade pública após enchentes atingirem diversas regiões da cidade. A medida busca agilizar ações emergenciais e, ao mesmo tempo, viabilizar acesso a recursos federais.

Por fim, as administrações municipais afirmaram que continuam mobilizadas e divulgarão novas atualizações pelos canais oficiais.

As informações são do G1.