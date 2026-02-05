Mara Maravilha deixa UTI, mas permanece internada

A apresentadora Mara Maravilha segue internada, mas deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, informou um boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta (4).

A apresentadora está hospitalizada desde domingo (1º). Na segunda (2), a equipe dela informou que não havia previsão de alta. O motivo da internação não foi informado.

Conforme o boletim médico, Mara foi transferida da UTI para a unidade de internação do hospital na terça, 3. “Mara Maravilha permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado”, diz a nota. Leia completa:

“O Hospital Nove de Julho (Unidade Alphaville), da Rede Américas, informa que a paciente Eliemary Silva da Silveira foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de internação, na data de ontem (03/02/2026), e permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado.

Dr. Paulo Tierno Clínica Médica / Terapia Intensiva – CRM-SP 120.452

Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Gerente Médica – CRM-SP 239.045″

A equipe de Mara ainda informou que ela recebeu a visita do filho, Miguel, no hospital. “Motivo de alegria, felicidade e força”, diz um post feito no Instagram da apresentadora.