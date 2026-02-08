Mega-Sena 2970: veja os números sorteados e como ficou a premiação

O sorteio do concurso 2.970 da Mega-Sena ocorreu na noite deste sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa realizou o procedimento com acompanhamento de auditores e acesso ao público.

O prêmio estimado para quem acertasse as seis dezenas chegou a R$ 40.111.823,35. O valor atraiu milhares de apostas em todo o país, tanto nas lotéricas quanto pelo sistema digital das Loterias Caixa.

As dezenas sorteadas no concurso 2.970 foram: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59.

A Mega-Sena premia os apostadores que acertam quatro, cinco ou seis números entre os 60 disponíveis no volante. Para participar, a aposta mínima custa R$ 6,00 e permite a marcação de seis dezenas.

Além disso, o sistema oferece a opção da “Surpresinha”, quando o computador escolhe os números automaticamente. Da mesma forma, o jogador pode utilizar a “Teimosinha” para concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.

Sempre que ninguém acerta as seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte. Por isso, esse mecanismo costuma aumentar o interesse dos jogadores ao longo da semana.

Vale destacar que as apostas para os concursos da Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio. Nesse sentido, o registro do jogo pode ocorrer em qualquer casa lotérica do país ou pela internet.

Após o sorteio, o pagamento dos prêmios ocorre nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deve apresentar o comprovante da aposta e um documento oficial com CPF.

Enquanto isso, o próximo sorteio da Mega-Sena já tem data definida. A Caixa realizará o concurso na terça-feira (10), novamente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Com isso, a expectativa se renova entre os apostadores que tentam a chance de se tornar milionários. A cada concurso, a loteria mobiliza milhões de brasileiros em busca do prêmio principal.