Mega-Sena 2973: veja os números sorteados

O sorteio do concurso 2.973 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (14), em São Paulo, e movimentou apostadores de todo o país. Em jogo, estava um prêmio estimado em R$ 62.201.742,02, valor que atraiu milhões de apostas ao longo da semana, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais eletrônicos oficiais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As dezenas sorteadas foram 16, 24, 27, 31, 45 e 46. O resultado foi divulgado logo após a realização do sorteio, acompanhado por auditores e representantes da Caixa, seguindo os protocolos de segurança e transparência exigidos para concursos das loterias federais. A conferência dos bilhetes pode ser feita presencialmente ou pelos aplicativos e sites oficiais.

Leia também: Mais Milionária: por que essa loteria pode pagar dois prêmios milionários?

Além da expectativa em torno de possíveis apostas vencedoras na faixa principal, o concurso também premiou jogadores que acertaram quatro ou cinco números. Essas faixas intermediárias costumam concentrar um número maior de ganhadores e distribuem valores menores, mas ainda relevantes, contribuindo para manter o interesse constante dos apostadores mesmo quando não há ganhador do prêmio máximo.

A Mega-Sena é conhecida por concentrar alguns dos maiores prêmios das loterias brasileiras, especialmente quando os concursos acumulam. O valor sorteado neste sábado reforça esse histórico e evidencia o impacto do jogo na rotina de muitos brasileiros, que veem na aposta uma possibilidade de mudança de vida. Em datas específicas, como fins de semana e concursos com prêmios elevados, o volume de apostas tende a crescer de forma significativa.

Caso não haja acertador das seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo concurso, aumentando ainda mais a estimativa de pagamento. Nessa situação, a Caixa divulga, nos dias seguintes, a nova projeção de prêmio e a data do próximo sorteio, o que costuma gerar nova onda de apostas.

Os prêmios da Mega-Sena têm destinação social relevante. Parte do valor arrecadado com as apostas é repassada para áreas como educação, saúde, segurança pública e esporte, conforme determina a legislação. Assim, mesmo quem não é premiado contribui indiretamente para o financiamento de políticas públicas.

Os apostadores devem ficar atentos aos prazos para resgate de eventuais prêmios, que é de até 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores não retirados são direcionados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), encerrando o ciclo do concurso 2.973.