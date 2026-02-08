A Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões após o sorteio do concurso 2.970, realizado na noite deste sábado (7), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. Como resultado, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso, marcado para terça-feira (10).

Os números sorteados foram: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59. Apesar de ninguém levar o prêmio máximo, a Caixa registrou ganhadores nas faixas inferiores. Ao todo, 22 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 103.128,37 cada. Além disso, 2.828 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 1.322,42.

Sempre que isso acontece, a Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões, aumentando o interesse dos apostadores para o concurso seguinte. Esse mecanismo, portanto, costuma elevar a procura nas casas lotéricas e nas plataformas digitais da Caixa.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília. O jogador pode registrar o jogo em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. Além disso, o sistema permite pagamento por PIX, cartão de crédito e internet banking, para correntistas.

Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo oficial. Para participar, o apostador precisa ter 18 anos ou mais.

Mega-Sena acumula

Quando a Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões, muitos jogadores optam por estratégias como a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números. Outros preferem a “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por concursos consecutivos.

A probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Em um jogo simples, com seis números e custo de R$ 6, a chance de acerto é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

O pagamento dos prêmios ocorre nas agências da Caixa. O ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante da aposta. Enquanto isso, a expectativa cresce para o sorteio de terça-feira, quando a Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões e pode transformar a vida de um novo milionário.