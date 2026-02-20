Mega-Sena paga prêmio milionário em novo sorteio; confira

O resultado da Mega-Sena 2.974 foi divulgado na noite do último sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal. O concurso pagou um prêmio acumulado estimado em R$ 72 milhões para quem acertou as seis dezenas.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 00000000000000. Segundo a Caixa, não houve aposta vencedora na faixa principal nesta edição, o que fez o prêmio acumular para esse valor expressivo.

Mesmo sem ganhador da sena, o resultado da Mega-Sena 2.974 distribuiu prêmios nas faixas inferiores. A quina teve milhares de apostas premiadas, com cada ganhador recebendo valores superiores a mil reais. Já na quadra, dezenas de bilhetes foram contemplados, o que reforçou o pagamento em diferentes níveis.

Como funcionou o resultado da Mega-Sena 2.974

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país. O apostador escolhe seis números entre 60 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio máximo, o apostador precisa acertar todas as seis dezenas sorteadas.

Quando não há vencedor na faixa principal, o valor acumulado aumenta até o próximo concurso. Isso gerou o valor estimado de R$ 72 milhões no resultado da Mega-Sena 2.974, que atraiu grande volume de apostas.

Além disso, a Caixa permite que os jogadores registrem apostas por meio de canais digitais e em casas lotéricas em todo o país. A expectativa de prêmios acumulados costuma elevar o movimento nas lotéricas, sobretudo nos dias que antecedem o sorteio.

O resultado da Mega-Sena 2.974 também confirma o pagamento de prêmios para quem acertou cinco e quatro dezenas. Os ganhadores dessas faixas podem retirar os valores conforme regras da Caixa.

A entidade recomenda que todos os apostadores confiram seus bilhetes apenas pelas fontes oficiais da instituição. Além disso, a Caixa orienta os apostadores a realizarem suas apostas com responsabilidade, considerando as chances reais de ganho.



Com a premiação acumulada encerrada neste concurso, a atenção agora se volta para o próximo sorteio da Mega-Sena, que acontece conforme o calendário oficial da Caixa e promete manter a expectativa dos apostadores em todo o Brasil.