Operação em Cachoeiro prende 16 e atinge esquema de tráfico de drogas
Forças de segurança executam mandados em Cachoeiro e Itapemirim contra organização criminosa investigada por tráfico de drogas.
A operação da Polícia Federal em Cachoeiro começou nesta quarta-feira (25/02) com foco direto no combate ao tráfico de drogas. Além disso, a ação contou com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.
Até o momento, as equipes cumpriram 16 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão. As forças de segurança executaram as ordens judiciais em Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim.
Cerca de 80 policiais federais atuaram na ofensiva. Além disso, 35 policiais militares reforçaram o trabalho em campo, com suporte de cinco cães farejadores.
As investigações tiveram início em julho de 2025, após a prisão em flagrante de um casal. Na ocasião, os suspeitos receberam uma encomenda postal com mais de quatro quilos de pasta-base de cocaína.
A partir desse flagrante, a Polícia Federal aprofundou as diligências. Com isso, os investigadores identificaram outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
Operação da Polícia Federal em Cachoeiro desarticula esquema de distribuição
Segundo a apuração, a organização criminosa utilizava remessas postais para receber a droga. Em seguida, os integrantes organizavam a distribuição em Cachoeiro, principalmente no bairro Boa Vista.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam substâncias entorpecentes e diversos aparelhos celulares. Agora, a perícia analisará o material para aprofundar as investigações.
Além das prisões autorizadas pela Justiça, os policiais prenderam em flagrante dois investigados. Ambos portavam pequena quantidade de maconha no momento da abordagem.
A operação da Polícia Federal em Cachoeiro busca enfraquecer a estrutura logística do grupo criminoso. Dessa forma, as forças de segurança pretendem reduzir o fluxo de entorpecentes na região.
Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. No entanto, outras acusações poderão ser incluídas conforme o avanço das apurações.
A Polícia Federal informou que seguirá analisando o material apreendido. Além disso, novas diligências poderão identificar outros possíveis envolvidos.
Com isso, a operação da Polícia Federal em Cachoeiro reforça a integração entre forças estaduais e federais. As investigações continuam e novas informações poderão ser divulgadas nos próximos dias.
