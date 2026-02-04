Menino de 15 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cachoeiro

A Polícia Civil confirmou que um menino de 15 anos foi encontrado morto com marcas de tiros em Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta terça-feira (3).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O adolescente estava desaparecido e teve o corpo localizado às margens do Rio Itapemirim, na região de Monte Líbano, conhecida como Capivara. Segundo os investigadores, o corpo apresentava sinais de violência e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Leia também: Polícia prende homem por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma

Diante disso, a equipe isolou a área e acionou a perícia para executar os procedimentos técnicos no local. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e trabalha para identificar o autor do homicídio.

Contudo, pessoas próximas à família informaram que o adolescente fazia uso de drogas, dado que a investigação irá avaliar.

Após concluir os trabalhos periciais, os agentes encaminharam o corpo ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, o SML liberou o corpo para a família realizar os procedimentos funerários.