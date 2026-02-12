Menos de 3 horas: suspeitos de roubo contra idoso são presos em Ibitirama
Operação integrada da Polícia Civil cumpre mandados em Ibitirama e Irupi.
A Polícia Civil do Espírito Santo realizou a prisão de suspeitos de roubo contra idoso em Ibitirama na tarde desta terça-feira (11). A ação ocorreu após o Poder Judiciário expedir mandados de prisão preventiva contra dois investigados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Delegacia Regional de Ibatiba coordenou a operação com apoio das Delegacias de Ibitirama e Irupi. Segundo a corporação, a equipe deflagrou a ação de forma emergencial para evitar possível fuga dos alvos.
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O primeiro investigado, de 20 anos, foi preso na localidade de Pedra Roxa, em Ibitirama. Ele não ofereceu resistência durante a abordagem. Já o segundo suspeito, de 18 anos, foi capturado na zona rural de Irupi.
O Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante expediu os mandados de prisão preventiva. A Polícia Civil recebeu as ordens judiciais por volta das 15h30 e iniciou imediatamente as diligências.
Prisão de suspeitos de roubo contra idoso em Ibitirama após investigação
A prisão de suspeitos de roubo contra idoso em Ibitirama decorre de crime registrado no dia 9 de dezembro do ano passado. Na ocasião, dois indivíduos invadiram a residência de um idoso de 73 anos durante a noite.
De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos estavam com os rostos cobertos. A vítima tentou impedir a entrada, mas os criminosos utilizaram força física para dominá-la.
Sob ameaça, o idoso entregou R$ 550,00 aos assaltantes. Em seguida, os suspeitos fugiram do local. Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou a investigação.
Conforme informou o delegado titular da Delegacia de Ibitirama, Willian Cabral, a equipe identificou os autores por meio de ações de inteligência. Posteriormente, representou pela prisão preventiva dos investigados.
O delegado destacou que as equipes capturaram os suspeitos em menos de três horas após o recebimento dos mandados. A ação ocorreu de forma integrada entre as delegacias envolvidas.
Após os procedimentos legais, os policiais encaminharam os dois detidos ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça enquanto o processo segue em tramitação.
Por fim, a Polícia Civil reforçou que continuará atuando de forma rápida no cumprimento de mandados judiciais. A corporação também orienta que vítimas de crimes registrem ocorrência para subsidiar investigações futuras.
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