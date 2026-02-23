Mesmo com consumo aquecido, frango registra menor média desde agosto de 2023

O preço do frango permanece estável nesta semana marcada pelo recesso de carnaval, sustentado pela firmeza da demanda no mercado interno. Apesar da estabilidade recente, o cenário mensal aponta para valores mais baixos em comparação aos últimos meses.

