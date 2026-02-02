'Michael': Filme biográfico revive a ascensão de Michael Jackson em novo trailer

A Universal Pictures divulgou nesta segunda-feira (2), um novo trailer e o cartaz oficial de Michael, filme biográfico que retrata a trajetória e o legado de Michael Jackson. A produção acompanha diferentes fases da vida do artista, desde os primeiros passos na música até a consolidação como Rei do Pop.

O longa é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, que interpreta Michael na fase adulta, enquanto Juliano Valdi dá vida ao artista durante a infância. A direção é de Antoine Fuqua, e a produção fica a cargo de Graham King, vencedor do Oscar por Bohemian Rhapsody. A estreia está marcada para 23 de abril nos cinemas brasileiros.

Da infância ao estrelato

A narrativa percorre a formação de Michael como líder do The Jackson 5 e acompanha sua transição para a carreira solo. O filme se propõe a ir além do palco, abordando aspectos da vida pessoal do cantor e destacando momentos que marcaram o início de sua trajetória como artista solo.

A produção também recria algumas das performances que ajudaram a consolidar sua imagem no cenário musical global, apresentando ao público diferentes períodos de sua carreira. Além dos protagonistas, o elenco reúne Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller.