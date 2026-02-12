Micro-ônibus perde freio, tomba e deixa feridos na BR 482 em Alegre

Um acidente na BR 482 entre Alegre e Guaçuí deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada nas proximidades de um radar instalado na rodovia, em trecho que liga os dois municípios do Sul do Espírito Santo.

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Segundo informações preliminares, um micro-ônibus perdeu o freio enquanto seguia no sentido Alegre, vindo de Guaçuí. Como consequência, o motorista perdeu o controle do veículo, o que resultou na colisão. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento de outros veículos.

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Equipes de socorro foram acionadas logo após o acidente. No local, os profissionais prestaram atendimento às duas vítimas, que apresentavam ferimentos. Em seguida, encaminharam os feridos para unidade hospitalar da região.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Contudo, confirmaram que ambas receberam atendimento médico após o resgate.

Acidente na BR 482 entre Alegre e Guaçuí

O acidente na BR 482 entre Alegre e Guaçuí mobilizou equipes de emergência e agentes de segurança viária. Além disso, os profissionais organizaram o tráfego e adotaram medidas para evitar novos incidentes no local.

Durante o atendimento, o fluxo de veículos ficou parcialmente comprometido. No entanto, as equipes sinalizaram a via até removerem o micro-ônibus da pista. Em seguida, liberaram o trecho e restabeleceram a circulação de forma gradual.

A perícia agora investiga as causas da falha mecânica. Os técnicos vão avaliar as condições do sistema de freios do veículo. Além disso, os agentes ouvirão o motorista e possíveis testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente.

A ocorrência reforça a necessidade de manutenção preventiva em veículos de transporte coletivo. Problemas mecânicos, especialmente no sistema de freios, aumentam o risco de acidentes em rodovias com tráfego intenso.