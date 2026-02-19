Morador de Jerônimo Monteiro está desaparecido há dois anos; mãe faz apelo
Família de Jerônimo Monteiro mantém esperança e busca pistas sobre o desaparecimento de Reginaldo Rodrigues Lopes
O desaparecimento de Reginaldo Rodrigues Lopes segue sem resposta desde 2023 e preocupa a família em Jerônimo Monteiro. O servente de pedreiro, de 50 anos, saiu de casa sem informar o destino e não retornou.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Desde então, familiares buscam informações que possam esclarecer o paradeiro dele. A mãe, Floracy Rodrigues, mantém a esperança de reencontrar o filho. Ela afirma que qualquer detalhe pode ajudar nas investigações.
Reginaldo morava em Jerônimo Monteiro quando deixou a residência sem avisar para onde iria. A família estranhou a ausência e iniciou buscas na cidade e em municípios vizinhos. No entanto, até o momento, ninguém confirmou o local onde ele estaria.
Floracy relata que recebeu informações extraoficiais sobre uma possível morte em Uberlândia, Minas Gerais. Contudo, as autoridades não confirmaram a informação. Diante disso, ela realizou exames de DNA para descartar qualquer dúvida. Ainda assim, o caso permanece sem solução.
Desaparecimento de Reginaldo Rodrigues Lopes
O desaparecimento de Reginaldo Rodrigues Lopes mobiliza familiares, amigos e moradores da região. A mãe afirma que o filho enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas. Apesar disso, ela acredita que ele possa estar vivo e precise de apoio.
Além disso, Floracy reforça que o filho pode ter se deslocado para outro estado. Por isso, ela pede que pessoas de outras cidades também compartilhem informações. Segundo ela, qualquer contato pode ser decisivo.
A família utiliza redes sociais e contatos pessoais para ampliar o alcance do apelo. Entretanto, ainda não surgiram pistas concretas. Mesmo assim, Floracy mantém a esperança de que alguém reconheça Reginaldo e entre em contato.
Ela destaca que o objetivo principal é localizar o filho e garantir que ele esteja em segurança. Caso esteja vivo, a família quer que ele saiba que pode retornar para casa.
O desaparecimento de Reginaldo Rodrigues Lopes continua sendo um caso aberto. Enquanto isso, a mãe segue aguardando notícias e reforça o pedido para que qualquer informação seja comunicada às autoridades competentes.
Floracy Rodrigues 28 98815-0504
