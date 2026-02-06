Morador em situação de rua é atropelado em Castelo

Um carro atropelou um morador em situação de rua na noite desta quinta-feira (5), em Castelo. O caso aconteceu na rua Lídio Machado, no bairro Santo Andrézinho, e chamou a atenção de moradores da região.

Segundo informações apuradas no local, a vítima permanecia caída no meio da via no momento do acidente. Moradores relataram que o homem era conhecido na comunidade e circulava com frequência pelo bairro.

Conforme relatos preliminares, o condutor do veículo não conseguiu visualizar a vítima a tempo. A baixa visibilidade da via, sobretudo no período noturno, contribuiu para a ocorrência.

Após o impacto, o morador em situação de rua se levantou por conta própria. Em seguida, ele caminhou até a calçada e permaneceu sentado no local.

Logo depois, moradores acionaram ajuda. Apesar do susto, não houve registro imediato de morte no local.

O atropelamento em Castelo gerou apreensão entre os residentes do bairro. Muitos apontaram que situações de risco ocorrem com frequência naquele trecho da via.

A rua Lídio Machado registra fluxo constante de veículos, especialmente à noite. Além disso, moradores avaliam que a iluminação pública é insuficiente para garantir maior segurança.

Diante desse cenário, a comunidade defende medidas preventivas. Entre as principais solicitações estão a melhoria da iluminação e ações educativas voltadas ao trânsito urbano.

Especialistas em segurança viária alertam que pessoas em situação de rua enfrentam maior exposição a acidentes. A permanência prolongada em vias públicas, sobretudo à noite, eleva significativamente os riscos.

Além do aspecto viário, o episódio reacende o debate sobre políticas de acolhimento social. A falta de suporte adequado amplia a vulnerabilidade dessa população.

Estado de saúde do morador em situação de rua

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do atropelamento seguem sob apuração.

Enquanto isso, moradores cobram providências do poder público. A comunidade pede mais fiscalização, sinalização adequada e ações integradas para prevenir novos acidentes.