Morre Pretinha, companheira do cão Orelha

A cadela Pretinha morreu nesta segunda-feira (9), em Florianópolis, após enfrentar um quadro de falência renal agravado por dirofilariose. Ela recebia acompanhamento veterinário desde janeiro, mas não resistiu às complicações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Pretinha vivia como cadela comunitária na região da Praia Brava, assim como o cão Orelha. Após a morte de Orelha, vítima de violência em um caso que mobilizou o país, moradores socorreram a cadela. Em seguida, o empresário paulista Bruno Ducatti assumiu a adoção e iniciou o tratamento.

Leia também: Conheça o cão ‘Abacate’, morto a tiros: ‘Um amor de animal, só nos trouxe alegria’

Em nota publicada nas redes sociais, o empresário Bruno Ducatti informou que a equipe veterinária só identificou a gravidade do quadro depois que retirou a cadela das ruas. Ele relatou que Pretinha passou por internação intensiva, realizou exames e recebeu medicação contínua. Apesar dos esforços, o tratamento não surtiu o efeito esperado.

Dirofilariose

A dirofilariose, conhecida como “verme do coração”, é provocada pelo parasita Dirofilaria immitis. A doença compromete o sistema circulatório de cães e outros animais e evolui de forma progressiva. Mosquitos, como o Aedes aegypti e os do gênero Culex, transmitem o verme.

Em homenagem publicada após a morte, o empresário Bruno Ducatti lamentou a perda e destacou o impacto da história dos dois animais. Segundo ele, Pretinha e Orelha simbolizaram tanto a força do cuidado comunitário quanto as falhas no enfrentamento ao abandono animal.

Ainda na publicação, Ducatti admitiu frustração por não ter conseguido salvar a cadela. Ele afirmou que investiu recursos, tempo e envolvimento emocional no tratamento, mesmo durante viagem internacional. O tutor também reforçou a necessidade de combater o abandono.

Moradores da Praia Brava relataram ao jornal local que Pretinha e Orelha eram inseparáveis. Segundo vizinhos, o macho costumava proteger a companheira. Contudo, antes mesmo do resgate, a cadela já apresentava sinais de dor.