Motociclista morre após bater em carro futurista da Tesla
Um homem de 32 anos morreu após um acidente com Tesla Cybertruck na madrugada desta quarta-feira, 11, na zona oeste de São Paulo. A colisão ocorreu na avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o motorista do veículo, de 36 anos, ele trafegava com o semáforo verde no momento da batida. No entanto, ele relatou que o motociclista acessou a via na contramão, o que provocou a colisão.
A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que o acidente com Tesla Cybertruck aconteceu às 1h13. Em seguida, a CET interditou totalmente a pista no sentido bairro para atendimento da ocorrência.
A interdição permaneceu até as 6h05, quando as equipes liberaram o tráfego. Durante esse período, agentes organizaram o fluxo nas imediações para reduzir impactos no trânsito.
O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, picape elétrica produzida pela montadora americana Tesla. O modelo se destaca pelo desenho angular e pela carroceria em aço inoxidável.
Dinâmica do acidente com Tesla Cybertruck
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares atenderam a ocorrência logo após o acionamento. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista sendo atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
As equipes do SAMU encaminharam a vítima ao Hospital das Clínicas. Contudo, os médicos confirmaram a morte após a chegada à unidade.
O motorista do Cybertruck permaneceu no local e prestou socorro. Além disso, ele apresentou imagens registradas pela câmera instalada no próprio veículo.
Ainda conforme a polícia, os agentes submeteram o motorista à avaliação preliminar e não constataram sinais de embriaguez.
Posteriormente, a perícia realizou os procedimentos técnicos para apurar as circunstâncias do acidente com Tesla Cybertruck. O Instituto Médico Legal também foi acionado para os trâmites legais.
A autoridade policial registrou o caso como morte suspeita no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Agora, os investigadores analisam imagens, depoimentos e laudos periciais para esclarecer a dinâmica da colisão.
As apurações seguem em andamento. A polícia deve concluir o inquérito após a análise completa dos elementos técnicos coletados no local.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726