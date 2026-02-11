Motociclista morre após bater em carro futurista da Tesla

Um homem de 32 anos morreu após um acidente com Tesla Cybertruck na madrugada desta quarta-feira, 11, na zona oeste de São Paulo. A colisão ocorreu na avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer.

Segundo o motorista do veículo, de 36 anos, ele trafegava com o semáforo verde no momento da batida. No entanto, ele relatou que o motociclista acessou a via na contramão, o que provocou a colisão.

A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que o acidente com Tesla Cybertruck aconteceu às 1h13. Em seguida, a CET interditou totalmente a pista no sentido bairro para atendimento da ocorrência.

A interdição permaneceu até as 6h05, quando as equipes liberaram o tráfego. Durante esse período, agentes organizaram o fluxo nas imediações para reduzir impactos no trânsito.

O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, picape elétrica produzida pela montadora americana Tesla. O modelo se destaca pelo desenho angular e pela carroceria em aço inoxidável.

Dinâmica do acidente com Tesla Cybertruck

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares atenderam a ocorrência logo após o acionamento. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista sendo atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

As equipes do SAMU encaminharam a vítima ao Hospital das Clínicas. Contudo, os médicos confirmaram a morte após a chegada à unidade.

O motorista do Cybertruck permaneceu no local e prestou socorro. Além disso, ele apresentou imagens registradas pela câmera instalada no próprio veículo.

Ainda conforme a polícia, os agentes submeteram o motorista à avaliação preliminar e não constataram sinais de embriaguez.

Posteriormente, a perícia realizou os procedimentos técnicos para apurar as circunstâncias do acidente com Tesla Cybertruck. O Instituto Médico Legal também foi acionado para os trâmites legais.

A autoridade policial registrou o caso como morte suspeita no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Agora, os investigadores analisam imagens, depoimentos e laudos periciais para esclarecer a dinâmica da colisão.

As apurações seguem em andamento. A polícia deve concluir o inquérito após a análise completa dos elementos técnicos coletados no local.