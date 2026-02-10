Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira durante corrida

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um motorista de aplicativo de 34 anos no último domingo (8), em Ceilândia. O homem é suspeito de estuprar uma passageira de 17 anos durante uma corrida. A detenção ocorreu em flagrante logo após a vítima denunciar o crime às autoridades.

Os agentes iniciaram as buscas imediatamente após receberem as características físicas do agressor e os dados do veículo. O porta-voz da Polícia Militar informou, em nota, que a equipe localizou o indivíduo em endereços vinculados a ele pouco tempo depois do ocorrido. Os policiais conduziram o detido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

O crime aconteceu durante o período da manhã, enquanto a jovem retornava para casa. O condutor desviou da rota original e cancelou a viagem no aplicativo. Ele dirigiu até uma área isolada e sem sinal de telefonia, o que impediu a vítima de pedir socorro imediato à família.

A mãe da adolescente relatou ao portal G1 que encontrou a filha em prantos perto da residência. Ela chegou a visualizar o veículo do suspeito se afastando do local. Contudo, ambas procuraram a polícia para registrar a ocorrência. Como as autoridades não divulgaram a identidade do preso, a reportagem não localizou sua defesa técnica.

O que diz a Uber

A Uber, empresa onde o motorista possuía cadastro, lamentou o episódio e classificou qualquer tipo de violência sexual como inaceitável. A companhia confirmou o banimento definitivo do perfil do condutor.

Por fim, a equipe de comunicação da Uber declarou que a plataforma colabora com as investigações policiais. A empresa ofereceu à vítima suporte psicológico por meio de uma parceria com a organização MeToo Brasil. Além disso, a plataforma ressaltou que o seguro para passageiros cobre todas as viagens realizadas pelo sistema.