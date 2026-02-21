MPES abre vagas de estágio no Sul do ES; o valor da bolsa surpreende

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para vagas de estágios de pós-graduação em Direito.

As oportunidades são para às Promotorias de Justiça dos municípios de Dores do Rio Preto e Rio Bananal. A iniciativa busca formar cadastro e selecionar estudantes interessados em atuar diretamente nas atividades ministeriais.

Para a Promotoria de Justiça de Dores do Rio Preto, as inscrições seguem até o dia 26 de fevereiro. A inscrição deve ser exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/tnRYEc434rxt8SiY9. Porém, os candidatos à vaga destinada à Promotoria de Justiça de Rio Bananal têm até o dia 5 de março para se inscrever, pelo link: https://forms.gle/8hVxjQEyEZstSQpJ7.

Em ambas as seleções, o critério de avaliação será o coeficiente de rendimento acadêmico, além da análise de títulos apresentados pelos candidatos. O estágio de pós-graduação em Direito no MPES conta com carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A bolsa de complementação educacional é de R$ 1.800, acrescida de R$ 250 de auxílio-transporte.

Os interessados podem consultar mais detalhes nos editais específicos: Edital SPGA nº 12, de 10 de fevereiro de 2026, referente à seleção para Dores do Rio Preto; e Edital SPGA nº 17, de 19 de fevereiro de 2026, destinado à Promotoria de Justiça de Rio Bananal.

O MPES também mantém abertas as inscrições para o 42º Processo de Seleção de Estagiários de Graduação, com vagas distribuídas em todo o Estado. Contudo, podem participar estudantes de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil a partir do 5º período; e de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade), Economia, Estatística e História a partir do 3º período.

O processo seletivo

O estágio de graduação oferece carga horária de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.000 e auxílio-transporte de R$ 250. Assim, o processo seletivo contará com etapa classificatória e eliminatória, composta por prova objetiva e/ou discursiva, presencialmente no dia 11 de março de 2026, das 14h às 16h30. A instituição divulgará o local até dois dias antes do exame.

Portanto, as inscrições para a seleção de graduação podem ser até 2 de março, pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/n9vdb2NwBawNH1pKA. O edital completo está disponível no site oficial do MPES.