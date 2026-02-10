Muniz Folia 2026 terá esquema especial de segurança durante o Carnaval

A segurança do Muniz Folia 2026 contará com uma operação especial durante o período do Carnaval. A ação ocorrerá entre os dias 13 e 17 de fevereiro, na sede do município, com foco na prevenção de ocorrências e na proteção do público.

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A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio da Terceira Companhia do 14º Batalhão, coordenará a operação. Para isso, a corporação ampliará o efetivo e intensificará o policiamento ostensivo em pontos estratégicos da cidade.

Ao todo, 18 policiais militares atuarão diretamente na segurança do evento. Desses, quatro já integram o efetivo regular do município. Além disso, outros 14 agentes reforçarão o policiamento durante os dias de festa.

O planejamento prevê presença constante nas entradas da cidade e nas áreas de maior circulação de foliões. Dessa forma, a corporação busca garantir fluidez, controle de acesso e resposta rápida a qualquer situação.

Segundo o comandante da Terceira Companhia, Primeiro Tenente Renan Assis de Almeida, a estratégia prioriza a atuação preventiva. De acordo com ele, o objetivo central é oferecer um ambiente seguro e organizado.

“O nosso foco é permitir que os foliões aproveitem cada momento com tranquilidade. A segurança é uma responsabilidade compartilhada, e a colaboração do público é fundamental”, destacou o comandante.

Segurança do Muniz Folia 2026 aposta em prevenção e orientação

Além do policiamento reforçado, a Polícia Militar orienta o público a adotar cuidados básicos. Entre as recomendações estão proteger objetos pessoais e evitar portar itens de valor em locais de grande movimento.

Os policiais também orientam atenção redobrada com crianças e idosos durante a programação. Outra recomendação importante é não aceitar bebidas ou alimentos oferecidos por desconhecidos.

Em relação ao consumo de álcool, a corporação reforça que o folião deve optar por transporte alternativo. A orientação é clara para que ninguém dirija após ingerir bebida alcoólica.

Outras medidas preventivas incluem manter hidratação constante e evitar recipientes de vidro. Além disso, o respeito ao espaço coletivo e às diferenças integra as diretrizes de convivência segura.

A Polícia Militar orienta que qualquer situação suspeita seja comunicada imediatamente aos policiais de serviço. O telefone 190 permanece disponível durante todo o período do evento.

Paralelamente, a Prefeitura de Muniz Freire atuará de forma integrada. Por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o município disponibilizará equipe de segurança privada para apoio.

Na primeira noite de festa, cerca de 15 profissionais atuarão no suporte à segurança. Nas demais noites, oito agentes permanecerão em atividade, conforme o fluxo de público esperado.

A atuação conjunta entre gestão municipal, Polícia Militar e equipes de apoio busca assegurar um evento organizado. Assim, a segurança do Muniz Folia 2026 se consolida como prioridade para moradores e visitantes.