Nada de crise! Setor de eventos vive 'boom' histórico neste início de ano

O mercado de eventos em 2026 iniciou o ano com resultados que contrariam discursos pessimistas sobre a economia. Isso porque, dados mostram crescimento da procura e maior movimentação do setor. Em Cachoeiro, a empresa Espaço Noivos se destaca como um dos principais exemplos desse cenário positivo.

O desempenho recente confirma a força do setor. Em 2025, a empresa registrou crescimento consolidado de 48% em relação ao ano anterior. Esse resultado representou o maior avanço anual desde a abertura do negócio. Ainda assim, o ritmo não desacelerou.

Diante disso, logo no início de 2026, os números surpreenderam. A empresa dobrou a procura e o faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento de 100% já nos primeiros meses reforça a tendência de um ano histórico para o segmento de eventos.

Contudo, além dos números, o comportamento do consumidor também mudou. É o que conta Éder Oza, um dos sócios do Espaço Noivos.

“Após a pandemia, os eventos passaram a ocorrer com mais intenção e planejamento. Casamentos se tornaram mais intimistas, com menos convidados e maior valorização da experiência. Espaços abertos e celebrações durante o dia ganharam destaque”, explica.

Novo perfil, mais produção

Nesse sentido, esse novo perfil fortaleceu toda a cadeia produtiva. Cada evento movimenta diversos fornecedores, como vestuário, buffet, decoração e serviços especializados. Dessa forma, o crescimento não beneficia apenas uma empresa, mas impulsiona todo o ecossistema do setor.

Outro ponto relevante envolve a ampliação da estrutura. Isso porque, diante da alta demanda, a empresa investiu no aumento da capacidade de atendimento.

“A profissionalização dos serviços acompanhou o crescimento, garantindo organização e eficiência no atendimento aos clientes”, ressalta Oza.

O calendário de 2026 também contribui para o cenário positivo. Feriados prolongados favorecem eventos, turismo e celebrações. Mesmo com pautas recorrentes no ambiente econômico e político, o fluxo comercial segue estável e aquecido.

Assim, os dados do Espaço Noivos reforçam uma mensagem clara. O mercado de eventos em 2026 mostra força, resiliência e capacidade de crescimento. Mais do que expectativas, os números comprovam que o setor vive um momento sólido e promissor.