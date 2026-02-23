Conexão Safra

Nova variedade de banana promete mais produtividade e resistência às doenças

O lançamento acontece a partir das 13 horas, no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori, Bairro Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves-ES

banana
Foto: Wenderson Araujo / Sistema CNA-Senar

Na próxima quarta-feira (25), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realiza o lançamento oficial da cultivar de banana Ambrosia, selecionada e recomendada pelo instituto após mais de 20 anos de pesquisas. O lançamento acontece a partir das 13 horas, no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori, Bairro Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves-ES.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Nova variedade de banana promete mais produtividade e resistência às doenças

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por