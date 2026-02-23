Nova variedade de banana promete mais produtividade e resistência às doenças

Na próxima quarta-feira (25), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realiza o lançamento oficial da cultivar de banana Ambrosia, selecionada e recomendada pelo instituto após mais de 20 anos de pesquisas. O lançamento acontece a partir das 13 horas, no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori, Bairro Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves-ES.

