Novo combo de uvas tintureiras promete elevar sucos e vinhos brasileiros
Quando combinadas, ampliam a eficiência produtiva, reduzem riscos fitossanitários e qualificam os produtos finais da agroindústria.
A Embrapa Uva e Vinho (RS) lançou duas cultivares BRS Lis e BRS Antonella, duas novas uvas tintureiras (com elevada pigmentação na casca e polpa) voltadas à elaboração de sucos e vinhos de mesa. O lançamento conjunto destaca a complementaridade agronômica e industrial das cultivares. Quando combinadas, ampliam a eficiência produtiva, reduzem riscos fitossanitários e qualificam os produtos finais da agroindústria.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/novo-combo-de-uvas-tintureiras-promete-elevar-sucos-e-vinhos-brasileiros/
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726