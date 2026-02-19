A Embrapa Uva e Vinho (RS) lançou duas cultivares BRS Lis e BRS Antonella, duas novas uvas tintureiras (com elevada pigmentação na casca e polpa) voltadas à elaboração de sucos e vinhos de mesa. O lançamento conjunto destaca a complementaridade agronômica e industrial das cultivares. Quando combinadas, ampliam a eficiência produtiva, reduzem riscos fitossanitários e qualificam os produtos finais da agroindústria.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/novo-combo-de-uvas-tintureiras-promete-elevar-sucos-e-vinhos-brasileiros/