Conexão Safra

Número de licenças ambientais do Ibama atinge maior marca da década

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) registrou, em 2025, recorde no número de emissão de licenças

Foto: Sérgio Augusto Domingues/Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) registrou, em 2025, recorde no número de emissão de licenças e autorizações no âmbito do licenciamento ambiental federal. No total, houve 850 novas liberações, um aumento de 51% em relação a 2024, alcançando o maior patamar da última década.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“Esse resultado destaca uma eficiência maior nos processos, com procedimentos bem definidos e o acompanhamento contínuo dessas licenças”, avalia a diretora de Licenciamento Ambiental, Claudia Barros.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/numero-de-licencas-ambientais-do-ibama-atinge-maior-marca-da-decada/

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

AgriculturaConexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por