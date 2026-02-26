Número de licenças ambientais do Ibama atinge maior marca da década

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) registrou, em 2025, recorde no número de emissão de licenças e autorizações no âmbito do licenciamento ambiental federal. No total, houve 850 novas liberações, um aumento de 51% em relação a 2024, alcançando o maior patamar da última década.

“Esse resultado destaca uma eficiência maior nos processos, com procedimentos bem definidos e o acompanhamento contínuo dessas licenças”, avalia a diretora de Licenciamento Ambiental, Claudia Barros.

