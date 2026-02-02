Oportunidades

Oportunidades de emprego disponíveis no Sine de Anchieta nesta segunda (2)

Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

oportunidades anchieta
Foto: Freepik

O Sine de Anchieta está com oportunidades de emprego nesta segunda (2). As vagas disponíveis abrangem diversas áreas e setores.

Dessa forma, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Painel de Vagas de 02 fevereiro de 2026.Baixar

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

