Oportunidades de emprego disponíveis no Sine de Anchieta nesta segunda (2)

O Sine de Anchieta está com oportunidades de emprego nesta segunda (2). As vagas disponíveis abrangem diversas áreas e setores.

Dessa forma, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).