Passos lentos: mapa do agroturismo das regiões norte e noroeste está sendo desenhado

O Espírito Santo é reconhecido nacionalmente pelo pioneirismo no agroturismo e turismo rural. Não por acaso, o estado abriga a “Capital Nacional do Agroturismo”, Venda Nova do Imigrante. O movimento que garantiu à cidade serrana esse título começou ainda nos anos 1990 e influenciou diversos municípios.

