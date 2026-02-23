Passos lentos: mapa do agroturismo das regiões norte e noroeste está sendo desenhado
Norte e o Noroeste do estado, formados por municípios predominantemente rurais, não vivenciam a mesma expansão do turismo rural
O Espírito Santo é reconhecido nacionalmente pelo pioneirismo no agroturismo e turismo rural. Não por acaso, o estado abriga a “Capital Nacional do Agroturismo”, Venda Nova do Imigrante. O movimento que garantiu à cidade serrana esse título começou ainda nos anos 1990 e influenciou diversos municípios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: Passos lentos: novo mapa do agroturismo das regiões norte e noroeste está sendo desenhado
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726